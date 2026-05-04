飼い主さんがクローゼットを見に行くと、そこには猫さんがいて…。猫さんの表情や行動が面白いと、大きな注目を集めています。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で8.7万再生を突破し、「現行犯逮捕ですね～」「これは完全なる泥棒猫ちゃんですね」「常習犯ですね笑」といったコメントが寄せられました。 【動画：タンスを漁っていた猫→飼い主と目が合った次の瞬間…『まさかの展開』】 現行犯逮捕だ