猫が窓の外を眺めているときの心理3選 留守番をしている猫たちは、たいてい寝ているか窓を見ているといわれています。部屋の中でも窓際を好む猫も多いでしょう。 そんな猫たちは窓の外を見ているときは、次のような心理を持っていると考えられています。 1.縄張りの見張り 室内飼いの猫にとっては、家の中だけが自分の縄張りです。縄張りは、自分のニオイをつけてほかの個体から守るべき場所です。そして、窓