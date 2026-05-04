お風呂場に連れてこられた瞬間に助けを求めていた猫さん。ところが、いざシャンプーが始まると、パパさんにまさかのダメ出し…！？ 驚きの光景が反響を呼んでいるこちらの投稿は、記事執筆時点で59万回再生を突破。「お利口さんすぎ♡」「鼻血出そうな可愛さ」「きっと前世は温泉・お風呂好きの人間w」といったコメントが寄せられています。 【動画：お風呂に入れようとしたら、鳴いて助けを求める猫→シャンプ&