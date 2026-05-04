女優の上戸彩(40)が、4月28日発売の「FLASH」最新号に登場。表紙と巻頭グラビアを飾った。 【写真】ドキドキする透け感40歳には見えない美貌&スタイル 透け感あふれる青のブラウスとジーンズで合わせたラフな装いでのグラビアを披露。誌面カットでは40歳を迎えてもなお透明感のある素肌、ハリ感あふれる美しいデコルテラインを披露している。 同号では上戸の他にも、安藤笑、大槻理子、森脇梨々夏、蓬莱舞、