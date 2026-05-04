人気脚本家・オークラ氏によるオリジナル脚本ドラマ、日本テレビ系「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（水曜・深夜１時０９分）が、６月１０日から放送されることがわかった。脚本を手掛けるオークラ氏は、お笑いコンビのバナナマンや東京０３の単独公演に初期から現在まで関わり続け、「ゴッドタン」や「バナナサンド」などのバラエティー番組のほか、日曜劇場「ドラゴン桜」（１７年）、日本テレビ