住宅の屋根に突き刺さる木。和歌山・白浜町で確認された倒木の被害です。白浜町役場によりますと、3日午後11時ごろ裏山の木が倒れ、住宅の寝室を直撃したということです。倒木の理由について、白浜町は強風の影響によるものとしています。発達した低気圧の影響を受け、ゴールデンウィーク後半に突入した列島各地に春の嵐が吹き荒れました。神奈川・松田町を通る小田急小田原線では午前5時半ごろ、風で飛んできた縦7メートル、横6メ