日本高校野球連盟（日本高野連）などは４日、全国審判講習会を甲子園球場（兵庫県西宮市）で行った。今夏の第１０８回全国高校野球選手権大会の審判に選ばれた甲子園大会初の女性審判員たちも参加し、聖地の感触を確かめた。講習会は５日も行われる。全国的な審判員不足の解消やジェンダー平等の観点から、日本高野連は女性審判の育成を進め、２０２４年４月の同講習会に女性が初めて参加。その後も研修などを実施し、今年４月