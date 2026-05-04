◇プロ野球セ・リーグヤクルト5−1巨人(4日、東京ドーム)巨人はヤクルトに敗れ、3連敗となりました。今季初登板の戸郷翔征投手は、3回に内野安打と死球でピンチを招き、鈴木叶選手にプロ初ホームランとなる3ランを献上。先制点を奪われます。打線は4回、佐々木俊輔選手が1アウトから安打で出塁。盗塁で得点圏に進むと、増田陸選手が10球粘ってタイムリーを放ち、2点差に迫ります。ところが5回、戸郷投手は鈴木選手と内山壮真選手