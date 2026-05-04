アイドルグループ・≠MEが、日本テレビで6月10日より放送される連続ドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』（後1：09〜スタート※全10回）に主演することが決まった。【写真】≠MEの扮装姿…『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』同作は、オークラ氏によるオリジナル脚本ドラマ。オークラ氏は、バナナマンや東京03の単独公演に初期からかかわり、『ゴッドタン』や『バナナ