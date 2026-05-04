指原莉乃がプロデュースする12人組アイドルグループ、≠MEが人気脚本家のオークラ氏によるオリジナル脚本ドラマ、日本テレビ系「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（水曜深夜1時9分、6月10日放送開始）で主演を務めることが4日、分かった。オークラはバナナマンや東京03の単独公演に初期から現在まで関わり続け、バラエティー番組「ゴッドタン」「バナナサンド」をはじめ、同局系「なんで私が神説教」「と