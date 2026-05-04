『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「ボートレース場の水面に男性遺体事件と事故両面で捜査」についてお伝えします。◇◇◇徳島県にある「ボートレース鳴門」。第1レースが始まる2時間ほど前のことでした。3日午前7時30分すぎ、ボートレース場の職員から「レース場内の水面に人が浮いている」と110番通報がありました。警察と消防によりますと、レース場の水面に60代の男性がうつぶせの状態で見つかり、その場