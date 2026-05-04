渋滞していると「チャイルドシート」に座るのを嫌がるお子さんもいらっしゃるかもしれません。また、小学校にあがったからチャイルドシート卒業と考えている方も、要注意です！連休中、車でのお出かけ前に今一度考えてみてください。報告「午前8時半すぎですが、駐車場は既に車でいっぱいになっています」茨城県にある『道の駅 常総』。ゴールデンウイークということもあり、朝から家族連れが車で訪れていました。みなさん、