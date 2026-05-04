指原莉乃（33）プロデュースのアイドルグループ、≠MEが4日、東京ガーデンシアターで初の全国アリーナツアー「喝采パレード」をスタートさせた。ライブ中盤では、6月10日からグループで主演するドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（日本テレビ系、水曜深夜1時9分）の放送決定を発表。ドラマ主題歌となる「ここでファーストキッス」（6月24日発売）を初解禁したほか、今ツアーのために書き下ろされ