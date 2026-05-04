ヨーロッパリーグではベスト4まで勝ち進み、準決勝1stレグでは同じイングランドのアストン・ヴィラに1-0で勝利したノッティンガム・フォレスト。そのチームで中心的役割をこなすのがMFエリオット・アンダーソンだ。今夏にはマンチェスターの両クラブなどビッグクラブが関心を寄せていて、その移籍金は1億ポンドに達するとの見方もある。そんなアンダーソンの成長を複雑な思いで見ているのがニューカッスルだ。アンダーソンはニュー