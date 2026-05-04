今夏のプレミアリーグ挑戦が取り沙汰されたフェイエノールトの日本代表FW上田綺世。『TEAMtalk』の報道によると、エヴァートンほかブライトン、リーズ・ユナイテッド、トッテナムが上田の獲得に関心を示しているという。最有力はエヴァートンであるようだが、リヴァプール地元紙『Liverpool ECHO』は比較分析ツール「コンパリネーター」を用い、上田がエヴァートンにどのような影響を与えることができるかを分析している。選手プロ