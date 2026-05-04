りそなグループB1「長崎ヴェルカ」は、今季リーグ戦の最終戦となった3日のGAME2。 「京都ハンナリーズ」との試合後には、今シーズン限りでの現役引退を表明している狩俣の引退セレモニーも行われるとあって、応援グッズを身に付けた多くのブースターが背番号「4」の勇姿を目に焼き付けました。 その狩俣は、今シーズン初めてスタメンで出場。 試合は、主力の数人がメンバ&#