◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）巨人がヤクルトに競り負け今季初の３連敗。これでゴールデンウィークの９連戦は２勝５敗となり、負け越しが決まった。今季初登板した戸郷翔征投手は初回に１５１キロをマークするなど、復調の兆しを見せたが、鈴木叶捕手にプロ１号となる先制３ランを浴びるなど、５回６安打５失点。ヤクルト戦は自身６連勝中だったが、悔しい今季初黒星となった。泉口友汰内野手が