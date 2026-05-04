柔道の愛知・名古屋アジア大会代表が4日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで記者会見し、男子60キロ級の近藤隼斗（パーク24）は「アジア大会での優勝は大きな自信になる。すごく大事な大会で、勢いづけたい」と2028年ロサンゼルス五輪の代表争いを見据えた。内股が得意で、世界選手権代表の永山竜樹（パーク24）を追う。48キロ級代表の近藤美月（東海大）は妹で「今までやったことのない同時優勝ができたら