◇セ・リーグ巨人1―5ヤクルト（2026年5月4日東京D）巨人は本拠・東京ドームでヤクルトに敗れ、今季初の3連敗。貯金が1に減った。今季初登板初先発となった戸郷は昨年6月22日の西武戦（東京D）以来となる大城との先発バッテリーでマウンドへ。開始4球目でこの日の最速151キロをマークするなど、初回から出力高く、2回まで1安打3奪三振で無失点。順調に立ち上がった。だが、0―0のまま迎えた3回だった。内野安打と死