◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝４日、栗東トレセンニュージーランドＴ覇者のレザベーション（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父ダノンプレミアム）が、勢いに乗ってＧ１に臨む。全休日の４日は馬房で穏やかに過ごし、大野木厩務員は「ずっと使い詰めで（３走前から）在厩しているが、イライラすることもない。カイバも食べている」と目を細めた。前走は未勝利勝ち直後の重賞制