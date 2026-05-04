◇プロ野球セ・リーグヤクルト5−1巨人(4日、東京ドーム)ヤクルトが巨人を破り、12球団最速で20勝に到達しました。先発の奥川恭伸投手は6回1失点で待望の今季1勝目。バッテリーを組んだ20歳の鈴木叶選手がプロ1号を含む4打点の活躍をみせました。打線は3回、巨人先発の戸郷翔征投手に対して、内野安打と死球で1アウト1、2塁とし、3番の鈴木選手がフォークをとらえ、レフトスタンドへの一発。プロ1号となる先制3ランが飛び出しま