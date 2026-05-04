アジア大会のクリケット会場を大村知事が視察しました。 【写真を見る】｢本当に広い…｣ アジア大会クリケット会場を愛知･大村秀章知事が視察 競技を体験 日進市の口論義運動公園 愛知県の大村知事が視察したのはことし9月に開幕するアジア大会でクリケット競技の会場となる日進市の口論義運動公園です。 視察は国際大会に対応できるように去年9月から行われた芝の張り替えなどの整備終了を受けたもので、大村知事はピッチの硬さ