「車が電柱にぶつかって倒れている」、その通報は4日午前7時半前に寄せられました。現場に残された車。ボンネットはめくり上がり、道路をふさぐように止まっています。事故があったのは名古屋市北区の住宅街。道路脇の電柱に車が衝突。その衝撃で電柱は根元からぽっきりと折れ、駐車場に止まっていた2台の車を巻き込みました。幸い、けが人はいませんでしたが事故を起こした車に運転手の姿はありません。警察によりますと、事故直