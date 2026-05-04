7回無失点で3勝目を挙げたオリックス・高島＝京セラドームオリックスが3人の継投で零封した。先発の高島は打たせて取る投球がさえ、7回無失点で3勝目。打線は六回1死一塁から森友の適時二塁打、西川の安打と失策、中川の犠飛で3点を挙げた。ロッテは終盤の好機を生かせなかった。