閉店後の高級ブランド店に押し入った人物。ハンマーのようなものでショーケースをたたき割っていきます。さらに、3人がかりで店中の商品を袋に詰めていき、2人がかりで運び出します。袋は盗んだ商品で車に入らないほどパンパン。4月30日、福井市の高級ブランド店に少なくとも3人が侵入し、ネックレスや指輪など約100点を盗んで逃げました。その翌日、同じ福井市にある別の高級ブランド店の防犯カメラに記録された映像を見ると、こ