言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、社会的な広がりを指す言葉、周囲の評価を気にする心理、そして経済活動に欠かせない数値の算出という、3つの言葉を選びました。日常的なマナーから実務的なシーンまでを思い浮かべながら、共通する2文字を特定しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ん□□んていかわ□□いさんヒント：世の中や社会、