中国では今年、5月4日は「メーデー」連休（1〜5日）4日目に当たり、親戚訪問、文化体験、観光、美食体験、レジャーを楽しむなど外出意欲が高まっています。さまざまな新しい楽しみ方が人々の好みに合わせて用意され、消費市場は活気にあふれています。メーデー休暇中、遼寧省瀋陽市を流れる渾河の両岸は、景色を観賞する最盛期を迎え、遊覧船や市場が市民でにぎわい、人気スポットとなっています。渾河外灘は渾河の両岸を眺める主