スポーツメディア「ジ・アスレチック」発表のパワーランキングホワイトソックスの村上宗隆内野手が本塁打を量産し、チーム状態も上向く中、米スポーツ専門メディアが発表したパワーランキングでまさかの最下位に沈んだ。これに対し、地元放送局の実況を務めるアンカーが「（現状に）追いつく必要がありそうだ」と猛反発。番記者が不在である現状を指摘し、ファンの間でも話題となっている。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレ