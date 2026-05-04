4日午後、広島市の飲食店で火事がありました。火事があったのは広島市佐伯区五日市の飲食店です。消防によると午後7時50分ごろ、「ダクトから火が出ている」と、店の従業員などから複数の通報がありました。消防車15台が出動し、現在も消火活動にあたっています。今のところケガ人の情報は入っていないということです。【2026年5月4日 午後8時半時点の情報です】