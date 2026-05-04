明治安田J1百年構想リーグは、ゴールデンウィーク連戦の真っただ中。 「V・ファーレン長崎」は連勝をかけて4日、ホームで「名古屋グランパス」と対戦しました。 試合は、前節から先発を変更しなかったV・ファーレンが、11人全員を変更した名古屋に対し、押し気味に進めます。 前半29分には、リズムの良い速いパス回しから、背後に抜け出したチアゴサンタナが自身、2試合連続のゴー