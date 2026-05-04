りそなグループB1「長崎ヴェルカ」は、今季の最終節となる3日と4日、ホームで「京都ハンナリーズ」と対戦しました。 3日のGAME1、ヴェルカは前半得意のスリーポイントがさく裂。 熊谷とイ・ヒョンジュンが3本ずつ決めるなど、10本のスリーポイントを集め、9点リードで折り返します。 しかし 第3クオーターに逆転されるなど、その後は一進一退の攻防に。 最終第4クオ}