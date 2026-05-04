◇プロ野球パ・リーグ オリックス 3-0 ロッテ(4日、京セラドーム)ロッテ・中森俊介投手が昨季7月ぶりの1軍マウンドにあがり、三者凡退の好投を披露しました。昨季はキャリアハイとなる25試合にリリーフ登板し、防御率1.23をマーク。オールスターゲームへの初出場を果たすなど存在感を見せました。しかし腰痛の影響もあり、後半戦は出場なし。昨季の最終登板は7月11日の西武戦となっていました。その影響もあってか、春季キャンプは