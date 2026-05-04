低気圧が発達しながら日本海を北東に進んだ影響で、４日は各地で強風が吹き、道路の通行止めや野外の音楽イベントが中止になるなどの影響が出た。気象庁によると、宮城県白石市で最大瞬間風速３０・３メートルを観測。青森県八戸市で２８・７メートル、千葉市で２８・５メートル、高知県室戸市で２７・５メートルを記録するなど、各地で２０メートル以上の風が吹いた。千葉県木更津市と川崎市を結ぶ東京湾アクアラインでは、