所ジョージがＭＣを努める日本テレビ系「県民スポーツ栄誉賞」が４日、放送された。都道府県魅力度ランキングを手掛ける「ブランド総合研究所」が全面協力。４７都道府県、４万７０００人を対象に大規模調査を実施したといい、「認知度、好感度、地域貢献度、ヒーロー度、自慢したい度」の５つの指標で“我が地元の顔”を決めるというもの。山口県の１位は卓球・石川佳純さん。同県出身のお笑いタレント・やす子は「６位の田口