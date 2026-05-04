新日本プロレス４日の福岡国際センター大会で、ＩＷＧＰヘビー級王者のカラム・ニューマン（２３）が鷹木信悟（４３）の挑戦を退け初防衛に成功した。「ユナイテッド・エンパイア（ＵＥ）」を率いるカラムは、場外乱闘時に鷹木の妻・なつぽいの席に近づき隣に座らせようとするなど、序盤からやりたい放題。これはさすがに鷹木にナックルで阻止されたものの、不敵な態度で挑戦者を挑発し続けた。鷹木にＭＡＤＥＩＮＪＡＰＡ