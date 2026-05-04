◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・東京ドーム）巨人のエルビス・ルシアーノ投手が８回に３番手で登板。２つの四球を出しながらも無安打無失点に抑えた。１―５の８回からマウンドへ。いきなり、この回の先頭・鈴木叶に四球。４番・内山は三ゴロに打ち取ったが、５番・武岡には再び四球。１死一、二塁とした。それでも６番・茂木を空振り三振、７番・伊藤を二飛に打ち取ってピンチを脱した。ルシアーノは４月３０