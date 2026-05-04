テレビ朝日の安藤萌々アナウンサーが衣装ショットを公開した。安藤アナは４日までに自身のＳＮＳを更新し、インスタグラムに「先週前半の衣装です」とつづると、着用衣装のブランドを紹介。写真では、首元にリボンが付いた水色のブラウスにロングスカートを合わせたコーデ、白のブラウスにレース素材のロングスカートをあわせたコーデの２パターンを披露した。さらに「ゴールデンウィークもお仕事の皆さん、お疲れ様です＆頑