アジア時間に円急騰の場面も、すぐに戻す中東情勢にらんで足元ドル買いに＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル買いが優勢。ホルムズ海峡をめぐって中東情勢が緊迫化している。イラン革命防衛隊報道官は、イランの規則に違反するいかなる船舶も「武力を用いて停止させる」と述べた。さらに、イラン、ホルムズ海峡に新たな「管理区域」を設定と報じられている。また、米船舶がイランのミサイル攻撃を受けたとの情報も流れ