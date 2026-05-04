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欧州株総じて軟調、中東関連の報道に神経質 東京時間20:24現在 英ＦＴＳＥ100 10363.93（休場） 独ＤＡＸ24289.29（-3.09-0.01%） 仏ＣＡＣ40 8026.99（-87.85-1.09%） スイスＳＭＩ 13056.56（-79.71-0.61%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間20:24現在 ダウ平均先物JUN 26月限49438.00（-208.00-0.42%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7250.00（-8.00-0.