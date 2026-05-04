本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 5/4（月） EUR/USD 1.1650（6.62億ユーロ） 1.1670（6.22億ユーロ） 1.1680（5.36億ユーロ） 1.1700（11.0億ユーロ） 1.1750（16.0億ユーロ） 1.1800（6.97億ユーロ） USD/JPY 158.00（7.53億ドル） GBP/USD 特段の設定なし ユーロドルは1.1700および1.1750に大規模設定あり、引き寄せ効果が想定される ドル円は