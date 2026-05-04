■陸上・第37回ゴールデンゲームズ in のべおか（4日、宮崎県・延岡市西階総合運動公園陸上競技場）【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！男子5000mBで、東京世界陸上代表の森凪也（26、Honda）が13分14秒18で2位に入り、アジア大会派遣設定記録（13分14秒36）も突破した。森の他に、昨年の日本選手権覇者である井川龍人（25、旭化成）、世界陸上2大会連続出場の遠藤日向（27、住友電工