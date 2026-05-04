◇パ・リーグオリックス3―0ロッテ（2026年5月4日京セラD大阪）オリックスが3カードぶりにカード初戦を勝利。貯金を今季最多タイの7に戻した。3年目右腕・高島がキャリア最長タイの7回を5安打無失点と好投し、キャリアハイの3勝目。テンポよくゴロアウトを重ね、先発としての役割を果たした。打線はロッテ・小島の前に5回1死まで完全投球を許すも、6回1死一塁で森友が左中間へ先制の適時二塁打。さらに西川の中前打を