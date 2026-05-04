言葉にする＝言語化をテーマにした書籍『小学生でもできる言語化』が、子どもだけでなく大人からも注目されています。 【写真を見る】注目本！『小学生でもできる言語化』…上手に伝えるための“4つのポイント”とは？【THE TIME,】 できる？写真の光景を「言語化」感動した時や面白かった時に、言葉でどう伝えているのか子どもたちに聞いてみるとー「ビックリした時に『ヤバい！』みたいな感じで」（小4女子）「有名人