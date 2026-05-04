オーストラリアを訪れている高市総理大臣は、アルバニージー首相と会談し、経済安全保障協力に関する共同宣言に署名しました。高市総理：今や日豪両国は、先駆的な安全保障協力を進める同志国連携のフロントランナーである。いわば準同盟国とも言える関係を築いている。首都キャンベラで行われたアルバニージー首相との会談では、安全保障分野での協力に加え、レアアースなど重要鉱物の供給網を強化することを確認し、経済安全保障