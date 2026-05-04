【その他の画像・動画等を元記事で観る】 FANTASTICSが、新曲「PUMP IT UP!」を5月5日より配信リリースすることを発表した。 ■5月4日に開催された冠番組のイベントにて初披露！ 「PUMP IT UP!」はFANTASTICS初のメンバー紹介ソング。5月4日に開催された、FANTASTICSの冠番組『ファンタスティックPARK』としては初となる番組イベント『FANTASTICS in TOYOTA ARENA TOKYO ファンパ万博2026 ～1夜限り！歌う