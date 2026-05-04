鹿児島市で県内の放送局の気象キャスターが一堂に会するイベントが開かれました。参加したのは10人の気象キャスター。放送局の垣根を超えたイベントに会場は大いに盛り上がりました。２日の朝、鹿児島市のよかど鹿児島の前には、長い列が出来ていました。行われたのは県内の放送局の気象キャスターが一堂に会するイベントです。県内の民放４局とＮＨＫが共同で主催したもので、KYTの荒場気象予報士も参加