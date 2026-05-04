◇プロ野球 セ・リーグ DeNA 11-8 広島(4日、横浜スタジアム)DeNAは2試合連続2桁得点で勝利。相川亮二監督は活発な打線をたたえました。試合は初回にいきなり4点のビハインドを背負うも、2回に追いついて4回までに11得点し逆転勝ち。「諦めない姿勢やベンチ内の雰囲気がいい形で出ている」と相川監督は話し、「なにより、どうやって打撃をする、(相手投手を)攻略する、というところを選手たちがしっかりできて、自分たちの狙い球を