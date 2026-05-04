◇関西学生野球春季リーグ第5節1回戦関大2―4立命大（2026年5月4日ほっともっとフィールド神戸）大学野球の関西学生野球第5節1回戦が4日に行われ、首位の関大は立命大に2―4で敗れて初戦を落とした。今秋ドラフト上位候補に挙がる最速149キロ左腕の米沢友翔（4年）は、7回0/3、4失点（自責2）の力投も報われず今季初黒星を喫した。立命大・有馬伽久（同）との「今秋ドラフト上位候補左腕対決」に、球場にはNPB12球団24