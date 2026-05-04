Ｔｉｋｔｏｋライバーの都愛が３日、インスタグラムを更新。２日のボクシング世界戦でラウンドガールを務めた際の珍ハプニングについて釈明した。井上尚弥と中谷潤人が戦ったボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチでもリングに上がった都愛だが、初の大舞台で緊張隠せず。開会式で本来はそのまま立っているところで、リングアナと一緒に四方にお辞儀する様子がＳＮＳで話題となり「決してお辞儀の件はわ