参加者が思い思いの書籍を手にした反戦読書シッティング＝４日、桜木町駅前街中で書籍を片手に戦争反対をアピールする取り組み「反戦読書シッティング」が４日、ＪＲ桜木町駅前（横浜市西区）であった。約７０人がレジャーシートや折り畳みいすに座って本を読みふけり、思い思いに自由を謳歌（おうか）する姿で平和を守る意思を社会に示した。足元に「戦争反対／平和最高」「手放さない自由と平和／日本国憲法」などと書いたプ